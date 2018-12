© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha convocato 25 giocatori per la gara contro il Padova in programma domani alle ore 15.00 e valida per la diciassettesima giornata di Serie B. Questa la lista completa:

Portieri: Bleve, Vigorito, Milli.

Difensori: Cosenza, Marino, Meccariello, Venuti, Lucioni, Fiamozzi, Bovo, Calderoni.

Centrocampisti: Petriccione, Arrigoni, Mancosu, Lepore, Haye, Tabanelli, Armellino, Scavone, Tsonev.

Attaccanti: Torromino, Palombi, La Mantia, Falco, Dubickas.