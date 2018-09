Lecce, Gazzetta del Mezzogiorno: "Ecco il primo sorriso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lecce, così è più bello. Batte il Venezia, ecco il primo sorriso", titola La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola questa mattina. I giallorossi si ritrovano in svantaggio ma tirano fuori il carattere e passano al 91'. Palombi conferma di avere feeling con il gol. Con la doppietta di ieri è già quota 3 in stagione.