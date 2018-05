Lecce, idea Chiosa per rinforzare la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sololecce.it il direttore sportivo dei giallorossi Mauro Meluso avrebbe individuato in Marco Chiosa un possibile rinforzo per la difesa. Il classe '94 del Novara infatti piace per la sua duttilità potendo giocare sia come esterno mancino, anche a centrocampo, sia come centrale difensivo. La retrocessione in C dei piemontesi inoltre potrebbe favorire l'addio dell'ex Torino.