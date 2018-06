Lecce, il Catanzaro si muove per Costa Ferreira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già ambito da diversi club di Serie B, Salernitana e Perugia, ma il centrocampista del Lecce Pedro Costa Ferreira potrebbe rimanere in Serie C anche per la prossima stagione, con i salentini che non andrebbero così a rinforzare la concorrenza. Sul giocatore, infatti, secondo quanto riportato da TuttoC.com, è forte l'interesse del Catanzaro.