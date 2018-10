Lecce, il presidente Sticchi Damiani: "Bel derby sugli spalti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 2-2 arrivato contro il Foggia, il presidente del lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di ilfoggia.com: "È stato un bel derby sugli spalti con i nostri tifosi che ci hanno sempre incoraggiato anche in campo è stata una bella partita. Ci credevo nella rimonta anche quando stavamo perdendo perché la squadra non ha mai demeritato. Il Foggia ed il Lecce hanno due tifoserie che per numeri sono le più rappresentative e meritano altri palcoscenici. Il campionato è molto equilibrato. Il punteggio è stato giusto perché il Foggia ha giocato molto bene”.