Lecce, in settimana arriverà il tesseramento di Bovo

Come riportato da Sololecce.it, in settimana il Lecce annuncerà il tesseramento di Cesare Bovo. Il giocatore andrà a coprire l'ultimo slot over nella lista di calciatori depositati in Lega. Bovo, che rientra in giallorosso dopo aver iniziato la carriera proprio con il Lecce in prestito dalla Roma, tanti anni addietro (dal 2002 al 2004, con 30 presenze e 2 reti in A), è attualmente svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno al Pescara (17 presenze).