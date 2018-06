Lecce, inserimento per Monaco. Meccariello e Valjent gli altri obiettivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce si inserisce fra Salernitana e Perugia per portare in Salento Salvatore Monaco, difensore centrale classe '92. Il giocatore è di proprietà degli umbri, ma ha giocato in prestito nel club campano che potrebbe riscattarlo in base agli accordi presi la scorsa estate. I salentini però stanno cercando di forzare i tempi fra le due società per portare il centrale alla corte di Liverani. Lo riporta Sololecce.it spiegando che gli altri nomi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Biagio Meccariello del Brescia e Martin Valjent, in uscita dalla Ternana. Giocatori che Liverani ha avuto modo di allenare proprio in Umbria.