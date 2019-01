Lecce, interesse per Matarese del Frosinone

© foto di Cristina Guerri

Dopo appena due presenze in Serie A per Luca Matarese, esterno d’attacco classe ‘98, si prospetta una seconda parte di stagione in cadetteria. Il calciatore del Frosinone è infatti finito nel mirino del Lecce pronto a prelevarlo in prestito per rinforzare il reparto offensivo. Lo rivela Sky Sport.