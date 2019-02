Lecce, La Mantia: "All'intervallo Liverani ha toccato i tasti giusti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo in rimonta del Lecce sul Livorno: "Dopo il primo tempo accade che riconosciamo i nostri errori ed entriamo in campo con piglio giusto, facciamo gol e poi cambia la partita. Questo pubblico ti spinge, non ti fa sentire la fatica vai avanti, per inerzia. Siamo riusciti a vincere e siamo contenti. Sul secondo gol ho visto la palla che è rimasta là, ho detto 'ci provo' ed è andata bene. Abbiamo affrontato una grande squadra che ha fatto una grande partita, vanno fatti i complimenti anche a loro, ce l'abbiamo messa tutta e ce l'abbiamo fatta. Più che su cose tattiche all'intervallo Liverani ha lavorato sull'aspetto mentale, ha toccato i tasti giusti e ci ha dato la spinta che ci serviva. Per stare in alto e tenere il passo del gruppo di testa queste partite dobbiamo vincerle, il segnale è che ci siamo e fino all'ultimo proveremo a fare il massimo. Tutte le partite sono difficili, dovremo affrontarle tutte con lo spirito del secondo tempo e fare più punti possibili. Da quanto non segnavo una doppietta? Dall'anno scorso".