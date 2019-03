Lecce, La Mantia: "Liverani ci dice di non accontentarci. Ora tutte finali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia, match winner del derby contro il Foggia, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "Il gol è sempre la finalizzazione del lavoro di squadra, un lavoro faticoso sin dal primo giorno, meritiamo questo. Sono undici gol, speriamo di continuare così. I ritmi si sono un po' abbassati, il caldo è fastidioso per entrambe. È stata una partita difficile, è un derby, è arrivata la palla in area e ho cercato di metterla sul secondo palo. Ci sono riuscito, è bello riuscire a regalare un derby ai tifosi. Per caratteristiche essendo un attaccante abbastanza grosso faccio fatica a tenere ritmi alti, arriviamo tutti stremati a fine partita perché facciamo un lavoro di squadra molto duro. La mentalità che Liverani ha trasmesso alla squadra è di non accontentarsi mai, quando fai bene c'è sempre qualcosa da migliorare, per arrivare in alto bisogna fare meno errori possibili. Ogni partita è difficile, il fattore casa potrà dare una mano, sappiamo che dovremo affrontarle tutte come finali, poi vedremo cosa ci dirà il campionato. Dedica per la mia famiglia, in particolar modo mio padre".