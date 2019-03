Lecce, La Mantia: "Liverani da Serie A, tentiamo insieme il salto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia si racconta a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Lecce ha parlato della sua esperienza in Puglia: "Quanto ha inciso Liverani sul mio exploit? Tantissimo. Ha saputo convincermi a fare in campo cose che mai avrei pensato di realizzare. Gioco anche fuori area, mi adatto pure a partire da sinistra e, incredibile, percorro 10 chilometri a gara; ora sono un attaccante completo. Liverani è già da Serie A, pretende tanto, è un martello. Siamo partiti puntando alla salvezza, ora tentiamo l’impresa del salto in A. Il Lecce poggia su spensieratezza, spiccata vocazione offensiva e imprevedibilità. Mi godo città e tifosi eccezionali, lavoro in una grande società: di nuovo in giallorosso, posso sognare", le sue parole.