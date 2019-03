© foto di Andrea Rosito

Il centravanti del Lecce Andrea La Mantia ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby, arrivata grazie a un suo gol: “Sono contento perché sto facendo bene, ma devo continuare così. Se poi assieme ai miei gol arrivano anche i punti sono ancora più contento. Liverani mi ha dato consapevolezza nei miei mezzi, mi ha fatto capire che senza sacrifico per la squadra i risultati non arrivano, è il gruppo che esalta il singolo e non il singolo che esalta il gruppo, ce lo ripete sempre. Nel calcio è tutto un fattore di testa, quando capisci che con la fatica arrivano i risultati ti scatta qualcosa. - continua La Mantia come riporta Pianetalecce.it - Crotone? In questo campionato sono tutte partite difficili e i calabresi hanno ottime individualità, in più giocheremo in casa loro e sarà ancora più difficile. Serie A? Non ci ho mai giocato, ma è ovviamente un sogno e spero di arrivarci con il Lecce”.