Lecce, La Mantia: "Momento magico ma rimaniamo umili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia, attaccante del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo il successo sul Carpi conquistato grazie ad un suo gol: "E' un momento magico sia per me che per la squadra. Sono contento per i tre punti che sono fondamentali per il nostro cammino. Per ora i risultati sono dalla nostra parte, ma dobbiamo mantenere il profilo basso, puntare la salvezza e solo dopo potremo capire se ci sarà spazio per altro. La Serie B è piena di squadre attrezzate, con il Palermo che è la più forte. Siamo in alto ma basta una partita sbagliate e possiamo essere risucchiati nel gruppo centrale".