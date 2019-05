Lecce, La Mantia: "Sappiamo quanto valiamo, ci rialzeremo subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ko di ieri ha creato delusione in casa Lecce, ma il il bomber Andrea La Mantia chiede calma: "Un passo falso in una giornata storta, proprio in quella che sarebbe dovuta essere la nostra giornata. La delusione c’è, nostra e della nostra gente, ma abbiamo dimostrato sempre di saperci riprendere alla grande e lo faremo anche stavolta. Sappiamo quanto valiamo e metteremo in campo tutto il lavoro e i sacrifici di un anno di lavoro per coronare il nostro sogno. Ad maiora", evidenzia TuttoCalcioPuglia.