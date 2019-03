Lecce, La Mantia: "Vorrei dedicare un tatuaggio alla promozione in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia, attaccante del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista del derby contro il Foggia del prossimo weekend: “Segnare da giocatore del Lecce al mio primo derby contro il Foggia è stata una grande emozione. Dopo le due reti subite la nostra partita si era messa subito in salita. Forse è stato uno dei miei goal più belli e certamente mi rimarrà nel cuore a lungo. Sfiorai la Serie B con il Frosinone agli esordi della mia carriera. Purtroppo però dovetti aspettare diverso tempo per conquistarla concretamente, grazie alla classica ‘gavetta’. Purtroppo ebbi un comportamento superficiale, e non avevo capito che nel calcio è fondamentale soffrire per raggiungere degli obiettivi. Nessuno ti regala nulla. A parte Liverani, il mister che mi ha più aiutato nella mia crescita umana e professionale è stato Longo ai tempi di Vercelli. Mi fece cambiare mentalità. Nonostante mille avversità feci un bel percorso con lui, e riuscì ad approdare all’Entella dove l’anno successivo feci una grande stagione. Spero di battere il mio record di goal. Ma Liverani ci ha inculcato una mentalità basata sul lavoro di gruppo. Tant’è che in questo Lecce segnano tutti. I tatuaggi? Sono una mia grande passione. Ne ho svariati sul mio corpo, ognuno dei quali rappresenta un evento o data particolare per me, sia dal punto di vista professionale che personale. Qualora arrivasse la promozione, ci sarebbe sicuramente spazio per un’ incisione celebrativa".