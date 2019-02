Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottime notizie giungono dall'Azienda Ospedaliera Locale di Lecce. Questa la nota stampa dell'ASL pugliese in merito alle condizioni di Manuel Scavone, crociato in prestito al Lecce, dopo il duro scontro nel match con l'Ascoli che aveva fatto temere il peggio: "Il calciatore del Lecce Manuel Scavone, vittima di un violento scontro di gioco, è fuori pericolo. È giunto pochi minuti fa nel Pronto Soccorso dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove i medici gli hanno prestato le prime cure, riscontrando un forte trauma commotivo con momentanea perdita di conoscenza. Le condizioni del paziente sono comunque buone. I medici hanno già eseguito diverse TAC: cranio, cervicale e torace, tutte con esito negativo, quindi senza lesioni interne. Poiché il paziente ha perso conoscenza, i medici del Pronto Soccorso, d'intesta con il neurochirurgo di turno, hanno deciso il ricovero precauzionale in Neurochirurgia, dove sarà tenuto in osservazione per almeno 24 ore".