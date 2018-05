Lecce, la Ternana punta Di Piazza. Secco no dei salentini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Di Piazza, attaccante classe '88, nella prossima stagione giocherà in Serie B con la maglia del Lecce con cui ha conquistato la promozione. Il calciatore sarà infatti riscattato dal Foggia alla riapertura del mercato e farà parte della rosa a disposizione di mister Liverani nonostante sia già arrivata qualche richiesta dalla Serie C. In particolare, come riferisce Sololecce.it, dalla Ternana che però ha dovuto incassare un secco no.