Lecce, Lanna: "Domani faremo una gara di carattere e spessore". I convocati per la SPAL

vedi letture

Dopo la bruciante sconfitta interna contro il Pisa, il Lecce si prepara per la gara di domani contro la SPAL, valida per la 14^ giornata del campionato cadetto. Del match, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ne ha parlato il tecnico in seconda Salvatore Lanna: "La sconfitta di Pisa non è da attribuire a una situazione di calo fisico, c'è semmai stato un calo mentale, ma venivamo da 9 risultati utili consecutivi, e da quelli dobbiamo ripartire: si, parliamo della gara contro il Pisa, ma la testa è al match di domani, siamo pronti per fare una grande partita. Sappiamo quale sia la nostra forza, quali siano le nostre qualità: giocare subito è per noi un aspetto positivo, abbiamo eliminato velocemente le scorie della gara di sabato. Gli sconti diretti sono molto importanti, siamo convinti che la squadra darà una prova di carattere e spessore".

Sulla rosa: "Dermaku è rientrato in sede, ha riniziato ora un periodo di riatletizzazione, mentre Felici si è dovuto operare. Mancosu è invece a disposizione, dopo le terapie è riuscito a fare un mezzo allenamento quindi vedremo cosa fare circa il suo impiego"

Spazio quindi all'elenco dei convocati, dei quali non fanno parte gli indisponibili Felici, Dermaku e i non convocati Dubickas, Lo Faso, Borbei, Gallo e Rodriguez.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Adjapong, Calderoni, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Pierno, Rossettini, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Falco, Henderson, Listkowski, Majer, Mancosu, Maselli, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Paganini, Pettinari, Stepinski.