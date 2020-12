Lecce, Lanna: "Il Pisa sarà un avversario ostico, ma noi cerchiamo continuità". I convocati

Con Eugenio Corini ancora out a seguito della riscontrata positività al Covid-19, in casa Lecce, a parlare alla vigilia del match contro il Pisa (valido per la 13^ giornata del campionato di B) è il vice Salvatore Lanna. Subito una nota alla squadra: "L'unico indisponibile, oltre a Felici, è Dermaku, che si è fatto male: ha avuto un percorso piuttosto tortuoso in questo periodo, dopo Cosenza ha avuto anche una problematica con il Covid-19 e contro il Frosinone ha avuto un altro problema muscolare in una zona diversa rispetto a quella dove l'aveva patito in Calabria: è fuori sede per curarsi con un macchinario particolare. Poi c'è Falco che ha preso una botta contro il Frosinone, ma lo abbiamo recuperato in extremis. Ci saranno ora da valutare molte cose, giocando ogni tre giorni c'è da gestire le forze, anche se chiaramente dovremmo intanto concentrarci per il Pisa, prossimo avversario, ostico da affrontare. E' una squadra in forma, in salute, va sui campi per giocarsela e fa le cose molto bene: ci aspettiamo appunto una gara difficile, ma possiamo portarla dalla nostra parta. La continuità, del resto, dà forza a una squadra, dà morale, significa che stiamo facendo bene le cose, quindi serve trovare un positivo risultato".

Conclude: "C'è da continuare a giocare in questo modo, però migliorando le cose che ora ci vengono meno, serve a esempio di esser più concreti sotto porta perché creiamo molto: meritano tutti di segnare per vincere più possibile. Domani poi servirà molta attenzione in tutte le fasi".

Spazio poi all'elenco dei convocati, dei quali non fanno parte gli indisponibili Felici, Dermaku e i non convocati Dubickas, Lo Faso, Borbei, Gallo e Rodriguez.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Adjapong, Calderoni, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Pierno, Rossettini, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Falco, Henderson, Listkowski, Majer, Mancosu, Maselli, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Paganini, Pettinari, Stepinski.