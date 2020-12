Lecce, Lanna: "Meritavamo un risultato diverso viste le occasioni avute"

vedi letture

Salvatore Lanna, vice allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 1-0 contro la SPAL. Queste le sue parole riprese da CalcioLecce.it: “La squadra ha fatto una grande partita, c’è stata una reazione e ho visto una grande risposta da parte di tutti. Meritavamo un risultato diverso per quanto espresso in campo, le nostre occasioni sono state più nitide rispetto alle loro. Dobbiamo continuare a lavorare, difficilmente perderemo altre partite giocando nello stesso modo di stasera".

"Se fossimo passati in vantaggio, per la SPAL sarebbe stato difficile rimontare. Abbiamo concesso pochissimo, dando segno di grande carattere e compattezza. Il passaggio alla difesa a tre lo ha deciso mister Corini, ci siamo adattati bene creando diverse occasioni: siamo contenti, dobbiamo continuare così e pensare alla prossima partita con il Vicenza. La prestazione di stasera ci darà forza per il futuro", ha concluso Lanna.