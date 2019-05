Lecce, Liguori: "Abbiamo ridato dignità a questa piazza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori ha parlato dopo la promozione dei salentini in Serie A: “Promozione indimenticabile, abbiamo ridato dignità a questa piazza che merita la serie A. Ora festeggiamo e poi lavoriamo per fare bella figura in A”, riporta Pianetalecce.it.