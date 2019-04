© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il vice presidente del Lecce, Corrado Liguori, ha augurato buon compleanno al mister Liverani attraverso il proprio profilo Facebook: “Bellissima partita tra le due squadre più continue e probabilmente più forti del campionato… Tanta qualità, dinamismo e determinazione in uno stadio che ritorna a splendere dopo tanto tempo. Tifosi eccezionali, unici, pazzeschi! Godiamoci questa vittoria e da domani testa al Padova per la partita più insidiosa di questo campionato… Non lo so dove arriveremo ma siamo, TUTTI INSIEME, MERAVIGLIOSI! Caro Mister, a nome di tutti i nostri tifosi, auguri di buon compleanno, LECCE TI AMA! 💪💛❤️”.