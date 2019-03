© foto di Andrea Rosito

Big match domani al Barbera di Palermo fra i rosanero padroni di casa e il Lecce di Fabio Liverani. Il tecnico dei salentini ha analizzato la gara in conferenza stampa: “Con la gara di domani a Palermo si chiude questo trittico di gare in una settimana. Ci arriviamo con un buono stato d’animo, sapendo che affrontiamo una squadra ferita dopo la larga sconfitta con il Crotone, che vorrà ripartire davanti al proprio pubblico. Non so, sinceramente, quanto e se le difficoltà societarie possano incidere sulla squadra. Per valori credo che il Palermo sia la squadra più competitiva del campionato nella sua globalità. Sappiamo e l’ho detto ai miei ragazzi che non potremo abbassare il ritmo e dovremo mantenere la massima concentrazione. Ci presentiamo a quest’appuntamento con grande serenità. La formazione ce l’ho già in mente e non si discosterà molto da quella che è scesa in campo con il Verona".