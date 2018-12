Lecce, Liverani: "Brescia in forma, sarà una grande partita"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani intervenuto in conferenza stampa prima della partenza per Brescia ha parlato delle difficoltà della sfida di domani contro una delle squadre più in forma della Serie B: “Credo che prima di ogni gara le insidie siamo ovunque in questo campionato. Domani incontriamo la squadra, che assieme al Perugia, è più in forma in questo momento. Il Brescia in casa ha ottenuto la maggior parte dei suoi punti e domani avranno grande impatto e aggressività. Loro hanno il miglior attacco, noi il secondo e nelle ultime tre uscite non abbiamo subito reti, credo che ne uscirà una bella gara, se devo trovare una cosa sulla quale dobbiamo migliorare è essere più bravi nel leggere i momenti delle partite. - conclude Liverani - A volte ci facciamo prendere dai momenti di un match anziché dominare gli eventi e avere il controllo delle gare.”