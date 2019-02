© foto di Andrea Rosito

Al termine del match pareggiato contro il Venezia, in sala stampa, interviene il tecnico del Lecce, Fabio Liverani. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioPuglia: "Siamo dispiaciuti per come abbiamo preso il gol, soprattutto perché è stato preso in contropiede. Abbiamo subito gol su un anticipo di Meccariello sulla trequarti. I ragazzi hanno fatto una buona partita contro una squadra che veniva da una brutta sconfitta, noi abbiamo fatto la partita, abbiamo colpito due legni e non ci è stato fischiato un rigore lampante, vedo contrasti in altri campi in cui si concedono rigori in modo incredibile. Il rigore non dato fa male. Ogni volta è sempre un rincorrersi di episodi, poi ci sono le lamentele delle società e questo distoglie gli arbitri dal giudizio oggettivo che devono sempre tenere".