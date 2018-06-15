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Serie B

Lecce, Liverani: "Cammino eccezionale. C'era grande pressione"

15.06.2018 23:57 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 1072 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è stato ospite degli studi di Sportitalia, ha parlato della stagione con i salentini che si è conclusa con la promozione in B: "L'ambiente quando sono arrivato era depresso per le tante stagioni in Serie C. C'era tanta pressione, ma il cammino è stato eccezionale. Siamo riuscirti a tenere sempre il primo posto, nonostante i momenti di difficoltà. La squadra ha sempre mostrato voglia e siamo riusciti a salutare una categoria che per chi la vuole vincere è un bagno di sangue. Germoni e Marilungo? Sono due profili interessanti, credo che il direttore Meluso stia facendo un'ottimo lavoro. Dovremo migliorarci in tutti i reparti, con giocatori che conoscano la Serie B. Falletti? E' un calciatore che conoscono, che con me a Terni ha fatto bene, ma che ha grandi richieste. Poi per lo stesso ruolo seguiamo anche Chiaretti e Falco che sono altri profili interessanti. Per la Serie B avremo bisogno di qualità in campo".
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