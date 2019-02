© foto di Andrea Rosito

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha analizzato la sconfitta contro il Cittadella (4-1 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa riportate da Padova Sport: "Purtroppo nei gol di Moncini ci è mancata la cattiveria, abbiamo perso il duello sia nel primo che nel secondo gol in modo troppo semplice. Parlando della partita abbiamo sbagliato troppo, sia come passaggi sia nell’atteggiamento. Faccio i complimenti al Cittadella, un stop non mi fa cambiare opinione sul lavoro fatto. Abbiamo 38 punti, possiamo leccarci le ferite e prepararci alla prossima. Siamo sempre ripartiti dopo una sconfitta e vedremo già dalla prossima contro il Verona se meritiamo di stare nella parte importante della classifica".