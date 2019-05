© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Nel percorso fatto fino ad oggi, com’è normale che sia, ci sono stati dei momenti positivi ed altri meno". Fabio Liverani spera che il prossimo momento sia molto positivo. Perché il suo Lecce si appresta ad affrontare lo Spezia in una gara che può significare promozione diretta in Serie A.

"Tornare indietro è come vedere un film", assicura Liverani in conferenza stampa. "E la cosa migliore - prosegue - di questo film è che il finale dipende da noi. Da sportivo dico che questo campionato di Serie B è bellissimo, in questa ultima giornata quasi tutte le gare in programma sono determinanti".

Una gara che vale una stagione.

"Sappiamo che domani ci giochiamo la possibilità per i miei ragazzi di rimanere nella storia di questa città. Nessuno di noi poteva immaginare ad inizio stagione di trovarsi l’11 maggio avendo la possibilità di andare in serie A direttamente. Si è fatto qualcosa di straordinario e manca l’ultimo tassello per farlo diventare storia”.