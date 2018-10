Lecce, Liverani: "Concentriamoci su noi stessi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Crotone reduce dal cambio di allenatore arrivato ieri: “È normale che quando si gioca così dopo tre giorni diventa difficile preparare la partita sopratutto se la squadra avversaria, il Crotone, ha operato un cambio di tecnico. Nei turni infrasettimanali poi c'è poco tempo a disposizione per lavorare sugli avversari e quindi dobbiamo concentrarci su di noi. Domani affrontiamo il Crotone, la cui rosa è in gran parte composta da giocatori che lo scorso anno hanno militato nel massimo campionato ed hanno tantissima qualità. - continua Liverani come riporta il sito del club - Foggia ci ha detto che cerchiamo sempre di fare la partita praticando un calcio propositivo anche se commettiamo degli errori”.