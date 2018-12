Lecce, Liverani: "Contro il Padova mi aspetto una grande reazione"

© foto di Andrea Rosito

L'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani col Padova: "Dopo la sconfitta di Brescia ho visto i ragazzi carichi al punto giusto in questa settimana. C’è stata amarezza e delusione per il risultato, però, al tempo stesso sappiamo che su alcuni aspetti dobbiamo migliorare. Domani affronteremo una squadra con grande rabbia, che vuole uscire da un momento negativo, ma noi giochiamo in casa e veniamo da una sconfitta. Voglio una grande reazione da parte dei miei ragazzi, di gioco, di calcio e di fame di risultato. Credo che quella di domani sia una gara fondamentale per entrambe le squadre che vogliono i tre punti. Loro per uscire da una zona pericolosa e noi per essere molto vicini alla salvezza". Lo riporta il sito ufficiale dei salentini.