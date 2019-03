Lecce, Liverani: "Corso fino alla fine, risultato frutto della prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato in sala stampa il successo nel derby contro il Foggia: "La Mantia è un giocatore che la porta la sente e la vede. Abbiamo un parco attaccanti importante. Noi i regali ce li facciamo da soli, andiamo avanti verso il nostro obiettivo. Non pensiamo a quello che fanno gli altri - sottolinea Tuttocalciopuglia.com -. La nostra squadra ha sempre giocato e sofferto. Il risultato è frutto della prestazione. Oggi dobbiamo essere felici per aver fatto una partita tecnica e per aver concesso poco ad una forte squadra. I ragazzi hanno corso fino alla fine, abbiamo una condizione fisica ottimale. Sono convinto che conti molto anche la testa. Non abbiamo avuto molte occasioni nitide. La Mantia essendo il nostro terminale offensivo sta facendo bene. Oggi Petriccione ha messo una grande palla su La Mantia. Non ci sarà mai una partita dove non possiamo pensare di arrivare fino in fondo senza la prestazione. I ragazzi giocano con entusiasmo. Non mi preoccupo mai per le assenze perché so che tutti mettono il proprio. In questo periodo si gioca più velocemente, i punti sono importanti e chi riesce a farli in questo momento mette una freccia verso l’obiettivo".