Lecce, Liverani: "Cosenza abituato a lottare, ritiro per recuperare"

In vista della gara di Serie B tra Cosenza e Lecce, il tecnico dei salentini Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa. "Credo che questi giorni di ritiro a Roma siano stati utili a recuperare un po’ di energie, dopo questo ciclo di partite ravvicinate, evitando qualche viaggio e permettendoci di lavorare serenamente in questi quattro giorni. La partita di Pescara ci ha confermato che la squadra sicuramente è maturata molto, tenendo bene il campo e palesando una buona condizione sia fisica che mentale. La gara di lunedì scorso, al di là del risultato finale, ci ha dato molta autostima, abbiamo giocato alla pari contro la prima in classifica, tenendo testa anche in doppia inferiorità numerica e questo vuol dire che hai qualità e sei in una buona condizione. Certamente, però, dobbiamo crescere sotto forma di attenzione nei particolari, che alla fine fanno la differenza. Nel reparto arretrato mancheranno oltre Bovo e Riccardi anche Calderoni e Meccariello per squalifica? La forza di questo gruppo è stata quella che le assenze non hanno pesato, chi è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene dando il massimo. Domani affronteremo una squadra ostica, che conosciamo bene. Quelle con il Cosenza sono state sempre gare toste e fisiche, tatticamente bloccate, poi domani vedremo quello che sarà in campo. Il Cosenza è una squadra abituata alla lotta, sarà una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo disputato finora", le sue parole.