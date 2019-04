© foto di Andrea Rosito

Dopo la sconfitta contro la Cremonese Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SoloLecce.it: "La sconfitta? Sino all'espulsione è andato tutto come previsto. Giocavamo noi, palleggiavamo noi, stava andando tutto secondo i piani. Poi un rosso, dopo venti minuti e alla terza partita in pochi giorni, sicuramente ti condiziona anche a livello di fatica. La squadra ha comunque reagito alle avversità, ha dato dimostrazione di organizzazione in dieci e la Cremonese è rimasta sempre dietro. Poi siamo calati dopo il loro gol, ci ha anche dato una botta mentale. Sono contento perchè siamo tornati a Lecce con tante certezze, anche senza punti. Gli infortunati? Valuteremo Calderoni in settimana, lavoreremo ad un recupero. La Mantia ha preso un giallo gratuito dell'arbitro. Vigorito pagherà l'errore con la squalifica. Chi giocherà con il Carpi farà una grande gara, dobbiamo ripagare tutta la gente che è venuta a Cremona".