Lecce, Liverani: "Cremonese ostica. Può arrivare fra le prime cinque"

“A prescindere dal fatto che abbia la miglior difesa del campionato, domani affronteremo una squadra forte nel suo complesso, che, a mio avviso, potrà arrivare tra le prime 4/5 del torneo. Da parte nostra giocheremo a viso aperto, come fatto con le altre squadre che abbiamo affrontato. La sosta? Serve per far rifiatare alcuni giocatori, in generale a questo punto del campionato credo possa essere d’aiuto a tutti. Oramai a novembre le squadre hanno trovato il ritmo e non credo che una settimana di stop possa farlo perdere. Siamo in un buon momento sia fisico che mentale. Domani con la Cremonese sarà una gara molto tirata", questo è un breve stralcio della conferenza stampa del tecnico del Lecce Fabio Liverani. Domani per i salentini è in programma la gara al 'Via del Mare' contro la Cremonese.