Lecce, Liverani: "Dare continuità alla prestazione di Benevento"

Fonte: uslecce.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: “Domani incontreremo una squadra che è un po’ di anni che si è assestata in questa categoria e quest’anno ha fatta una campagna acquisti per alzare l’asticella. Questo è un campionato equilibrato, molto livellato ed i risultati fino ad ora lo stanno confermando totalmente, in quanto non ci sono grandissime differenze tra le squadre. Quello che è fondamentale ora è dare continuità alla prestazione di Benevento. Per la gara di domani, come sempre del resto, a prescindere dai moduli, quello che conta è l’interpretazione dei giocatori, mantenendo l’equilibrio di squadra.”