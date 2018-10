Lecce, Liverani: "Derby speciale a livello emotivo e ambientale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa in casa Lecce per il tecnico dei salentini Fabio Liverani. Ecco il suo pensiero alla vigilia del derby contro il Foggia: “E’ normale che un derby abbia un valore speciale a livello emotivo ed ambientale. Con i ragazzi abbiamo preparato questa partita nel modo giusto, poi il campo dirà che gara sarà. Il Foggia ha fatto un mercato importante, forse i punti di penalizzazione gli hanno tolto un po’ i riflettori di dosso, ma è una squadra importante. Dispongono di attaccanti bravi, in mezzo al campo hanno buoni giocatori e di inserimento e in difesa sono forti fisicamente. Non credo che cambi nulla tra il giocare al Via del Mare o fuori casa, nel senso che noi le gare le prepariamo sempre in un certo modo, a prescindere da questo fattore. Credo che domani sarà una bella partita.”