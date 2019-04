© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna con la Cremonese di domani: “La squadra a prescindere dai nomi sta bene e non ha dato segnali di stanchezza nonostante un po' di affaticamento sia normale a causa delle gare ravvicinate. Domani giocheremo in uno stadio dove la Cremonese ha concesso poco, viene da quattro risultati utili di fila e ha dei valori importanti. - continua Liverani come si legge sul sito del club - Ci aspetta una gara difficile, da affrontare con grande attenzione e intensità. A prescindere da dove si giochi il mio modo di preparare la partita è sempre uguale. Domani poi, visti i numeri della prevendita, avremo un gran seguito di tifosi giallorossi”.