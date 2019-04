Lecce, Liverani: "Gara di spessore, i ragazzi hanno meritato tutto ciò"

© foto di Andrea Rosito

Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di TuttoCalcioPuglia al termine della sfida vinta contro il Brescia. “C’erano delle similitudini con la stagione scorsa. Ho festeggiato il compleanno con la promozione in serie B. Questa vittoria ci permette di avere il destino nelle nostre mani. Vinciamo due partite e saremo su. I ragazzi hanno trovato continuità e certezza. Questo è un vanto per un allenatore. Tabanelli era un giocatore che doveva giocare titolare. Nel momento in cui ho visto che Tachtsidis aveva perso un po’ di reattività e palleggio ho deciso di cambiare. Andrea è un giocatore che ha fatto tanti sacrifici, io l’ho solo aiutato a capire le sue potenzialità. Noi abbiamo fatto una partita di spessore e molto tecnica, abbiamo concesso solo una o due situazioni pericolose. I ragazzi hanno meritato una partita così”.