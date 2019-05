Lecce, Liverani: "Giornata storta. Ancora il destino è nelle nostre mani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, riportate da Padova Sport dopo la sconfitta contro il Padova. “Le feste vanno meritate. Oggi il Padova ha meritato, per noi è stata una giornata storta. Venivamo da una gara non facile con il Brescia, loro invece avevano riposato. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, ora riposiamo e avremo una settimana per preparare quello che per noi sarà un match point. Giochiamo il calcio migliore della B? Non sempre significa vincere, dipende da che uomini e che sacrificio si mettono poi in campo che ha sempre l’ultima parola. Credo in Italia ci sia la tendenza a criticare troppo. Anche in serie A, i primi 8 in classifica sono tutti criticati, credo si esageri. Se il risultato del Palermo ci può aver condizionato? Non credo, dovevamo vincere comunque. Il Padova si giocava l’ultima chance di salvarsi e alle volte le energie nervose fanno la differenza. Le avvisaglie di una gara difficile le avevamo avute visto il Padova a Palermo, ce la siamo complicata e rimetterla in carreggiata non è stato per niente facile”.