© foto di Andrea Rosito

In vista della sfida interna contro il Cosenza il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha spiegato che in questa settimana avrà bisogno di tutti e riabbracciato Scavone, assente dalla sfida contro l’Ascoli del 1° febbraio quando in uno scontro di gioco perse i sensi e venne ricoverato in ospedale. “Per le scelte sulla formazione ho bisogno di tutto il tempo possibile, compreso l’allenamento di domani mattina, ma la squadra sta bene e rientra fra i convocati anche Scavone che potrà così riassaporare l’aria di gara, ma per il suo rientro in campo bisognerà attendere ancora. - esordisce Liverani come si legge sul sito del club - Il Cosenza ha cambiato qualcosa con il mercato di gennaio, hanno sfoltito la rosa inserendo dei giocatori di categoria, è una squadra che però ha mantenuto la stessa qualità e intensità di gioco. Classifica? La tranquillità me la da la maturità della mia squadra, che vive il momento senza troppe esaltazioni, come non era depressa dopo la sconfitta di Cittadella. Quello che contano sono gli obiettivi finali, non il risultato di una singola partita. I mie giocatori sanno dove stanno e che devono conquistarsi ancora tutto.”