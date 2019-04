© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto al termine del match vinto contro il Cosenza. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Pianetalecce.it: "I ragazzi meritano questo momento. Godiamocelo. Abbiamo subito un gol dopo due minuti, ma siamo stati perfetti in tutto recuperando il risultato e macinando gioco. Il pari ci ha dato linfa, poi nella ripresa non c’è stata storia. Oggi Arrigoni ha fatto una buona partita, ma è normale che Tachtsidis è un altro calciatore e le caratteristiche in campo sono diverse. Quest’ultimo è entrato con grande personalità e fisicità e ci ha dato un aiuto importante in campo. Abbiamo fatto nove punti importanti in tre partite, ma i numeri lasciano il tempo che trovano. Pensiamo alla prossima partita. Ai tifosi dico che devono sognare, devono spingere questi ragazzi e devono trascinare la squadra anche nei momenti di difficoltà. Lecce perfetto? Credo dell’unione e nel gruppo. Ci vuole credibilità ed in percentuale è merito al 50% della squadra e 50% dello staff tecnico".