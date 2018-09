Lecce, Liverani: "Il Cittadella è l'avversario peggiore in questo momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro il Cittadella il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione in vista della terza gara settimanale: “I ragazzi hanno meritato i complimenti per quanto fatto col Livorno, ma siamo ancora alle prima giornate e c'è tanto da lavorare sopratutto per limare gli aspetti negativi che pur ci sono. Stimo molto il Cittadella, negli anni hanno cambiato tanto, ma mantenendo una base solita e una società seria. Questo gli ha permesso di ottenere grandi risultati come la semifinale play off dello scorso anno. Vengono da due sconfitte di fila e per questo sono un avversario pericoloso da affrontare. - conclude Liverani – Formazione? Non ho ancora deciso, ma probabilmente farò cambi in ogni reparto. Ho solo problemi di scelta visto che finora chi è stato chiamato in causa ha dato risposte importanti”.