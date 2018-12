© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio ottenuto sul campo dello Spezia, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato in sala stampa: "Abbiamo approcciato molto male non riuscendo a palleggiare e neanche a far uscire lo Spezia. Il rigore ha reso tutto ancor apiù difficile perché chiudevano gli spazi e non concedevano molto. Nella ripresa abbiamo giocato nella metà campo avversaria meritando il pareggio con un’azione corale, con pazienza e movimenti - evidenzia Cittadellaspezia.com -. Lo Spezia più stanco? Non credo abbia inciso il turno in più. Anzi, con il rigore il dispendio energetico è diventato più grande per chi deve fare la partita. E’ successo anche a noi di dover fare tre partite di fila, è un campionato zoppo ed è toccato a tutti riposare. Pettinari e Falco? Sono entrati molto bene, chi ha giocato all’inizio ha fatto tanta fatica. Petriccione era un po’ in debito, La Mantia aveva avuto qualche problemino. Il gruppo è forte, tutti possono giocare e nessuno è indispensabile. Per quanto fatto possiamo rammaricarci di quanto ottenuto. Ma avere 30 punti era impensabile a luglio. E’ stato un 2018 straordinario, inizia totalmente un altro campionato".