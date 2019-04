Lecce, Liverani: "La gara con il Carpi non è così scontata"

Fonte: http://www.uslecce.it/

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Carpi: "I dubbi che mi porterò fino all’ultimo minuto riguardano Calderoni, Mayer per un posto a centrocampo ed il sostituto dello squalificato La Mantia. Nel reparto avanzato tre giocatori si contendono due maglie. Domani affronteremo il Carpi in una gara che, agli occhi di chi guarda la classifica, potrebbe sembrare una gara scontata, ma non lo è. Noi siamo in salute e giochiamo bene ed abbiamo la possibilità di conquistare i tre punti. Loro verranno qui per non concedere spazi e sfruttare le ripartenze, starà a noi non metterli nelle condizioni di fare la gara che vogliono. Classifica? Noi non possiamo fare la corsa solo su una squadra. Con tutto il rispetto per il Brescia, che è una squadra forte, per mantenere la prima posizione dovranno viaggiare veloci. E’ un campionato bello ed avvincente.”