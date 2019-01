Fabio Liverani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del pareggio contro il Benevento il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato in sala stampa i novanta minuti, mostrando grande orgoglio per la prestazione dei suoi uomini. Queste le sue parole riportate da PianetaLecce.it: "La mia squadra è stata straordinaria. Abbiamo solo concesso un paio di occasioni ma per il resto i miei ragazzi hanno giocato solo nella metà campo avversaria. Tachtsidis? Partita che mi aspettavo ed ha fatto oltre quello che credevo. Falco? Ha fatto molto bene ed ha capito che deve avere una condizione fisica costante per rendere al meglio. Per me è un calciatore di categoria superiore se si allena sempre così. Oggi l’esultanza di Mancosu è stata importante per far capire a tutti quanto questo ragazzo tenga alla maglia giallorossa e sono molto contento per lui".