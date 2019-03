© foto di Andrea Rosito

Dopo il successo casalingo per 7-0 contro l'Ascoli, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato ai microfoni di Rai Sport: "Credo i primi 25 minuti ci hanno visto giocare con intensità e qualità molto alta, palleggio, giocate ed attacco della porta - riporta picenotime -. La partita si è messa subito in discesa, abbiamo fatto tutto alla perfezione, è stato un piacere vedere la manovra armoniosa dei miei ragazzi. Risultato figlio anche del fatto, ovviamente, di non essere in giornata degli altri. Fino a quando c'è stata partita, fino al 3-0 o 4-0, abbiamo giocato un calcio straordinario. Oggi ci godiamo questa vittoria e poi da martedì penseremo alle prossime due gare in casa. Era fondamentale vincere per riattaccarci al carro davanti ed aumentare il vantaggio sulle altre pretendenti ai playoff".