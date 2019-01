Lecce, Liverani: "La squadra non risentirà della mia assenza"

© foto di Andrea Rosito

In vista della sfida contro la Salernitana il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato della propria squalifica che gli impedirà di seguire la squadra dalla panchina: “È normale che mi dia fastidio il fatto di non potere sedere in panchina domani a Salerno. Sono sicuro, comunque, che la squadra non avrà alcun problema senza di me in panchina. La squadra in questa settimana ha lavorato bene, ha superato l’amarezza per la gara contro il Benevento dove non abbiamo mai avuto la sensazione di correre pericoli. - continua Liverani come riporta il sito del club salentino - Domani affronteremo la Salernitana con grande rispetto, come facciamo con tutti gli avversari. Loro sono una squadra costruita per disputare un campionato di livello, giocheranno in casa e vengono dalla vittoria sul campo della capolista. C’è tutto per fare una bella gara da Lecce.”