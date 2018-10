Lecce, Liverani: "Massima attenzione contro le individualità del Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Dalla sala stampa del Via del Mare Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha analizzato il big match di domani contro il Palermo: “A Palermo ho trascorso tre anni e nel calcio non sono pochi. Domani affronteremo una squadra composta da giocatori di spessore e personalità e dovremo opporci da squadra con compattezza, sacrificio e attenzione per sopperire alle individualità, che per la squadra siciliana sono superiori rispetto alle nostre. Sarebbe un alibi considerare la sosta negativa dopo la nostra vittoria a Verona. Tutte le soste sono utili per lavorare. Ci attende una partita difficile contro una squadra forte, che noi vogliamo giocare con le nostre armi, davanti ai nostri tifosi, con stanno rispondendo con sempre maggiore entusiasmo.”