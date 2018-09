Lecce, Liverani: "Merito dei ragazzi, ma dobbiamo essere più cattivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha analizzato la vittoria per 2-1 contro il Venezia. L'allenatore giallorosso, nonostante i tre punti, chiede più concentrazione. Ecco le sue parole riportate da Tuttocalciopuglia.com: "Se noi pensiamo ci debba essere un Lecce che fa tre gol ogni settimana, non è così. Dobbiamo essere cattivi, concentrati. Oggi con la fortuna abbiamo ripreso quanto perso nelle scorse settimane. La vittoria è un valore aggiunto che serve ai ragazzi. Il merito è dei ragazzi, soprattutto di quelli subentrati"

Il tecnico parla anche di Palombi, autore della doppietta decisiva: "Palombi? È un calciatore che attacca la profondità in modo fantastico, diventa facile anche per i centrocampisti servirlo. Complimenti anche a Tabanelli per l'assist", ha concluso Liverani.