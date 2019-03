Lecce, Liverani: "Mille motivi per vincere il derby di domani"

© foto di Andrea Rosito

L’allenatore del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Foggia: “Per domani mi porto dietro dei dubbi in mezzo al campo, ma per il resto la squadra è delineata. Il derby è una partita particolare, c’è un trasporto e un’emotività differente dalle altre e il Foggia è una squadra forte, costruita per altri obiettivi, ma poi ha influito la penalizzazione. - continua Liverani come si legge sul sito del club salentino - Domani dobbiamo vincere per mille motivi e lo possiamo fare solo attraverso la prestazione, evitando di commettere gli errori che ci hanno penalizzato nelle ultime uscite. Certamente le 7 gare da disputare al Via del Mare da qui alla fine diventano fondamentali visto che la nostra gente ci è sempre stata vicina e il loro incitamento è di grande aiuto come si è visto contro il Livorno”.